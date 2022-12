Soupçons de corruption au Parlement européen par le Qatar: le domicile de Marc Tarabella perquisitionné, «je n’ai absolument rien à cacher»

« La justice fait son travail d’information et d’enquête, ce que je trouve tout à fait normal. Je n’ai absolument rien à cacher et je répondrai à toutes les questions, cela va de soi si cela peut les aider à faire toute la lumière sur cette affaire », a commenté le député.

Selon les informations du journal Le Soir, le domicile de l’eurodéputé Marc Tarabella a été perquisitionné samedi soir en sa présence, et sous son contrôle. Du matériel informatique a été saisi par les enquêteurs de l’OCRC. Le bourgmestre d’Anthisnes n’a pas été privé de liberté.

Cette perquisition s’inscrit dans une vaste enquête pour des faits présumés d’organisation criminelle, de corruption et de blanchiment d’argent. « Depuis plusieurs mois, les enquêteurs de la PJF soupçonnent un pays du Golfe d’influencer les décisions économiques et politiques du parlement européen, cela en versant des sommes d’argent conséquentes ou en offrant des cadeaux importants à des tiers ayant une position politique ou stratégique significative au sein du parlement européen », a expliqué le parquet fédéral. L’autorité judiciaire ne mentionne pas le Qatar, mais plusieurs sources bien informées ont indiqué au Soir et à Knack qu’il s’agissait bien de l’émirat gazier.