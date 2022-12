Spectaculaire accident à Burdinne: un automobiliste perd le contrôle de sa voiture et sectionne un poteau électrique

Par Vers 6h ce dimanche matin, les pompiers de la zone Hesbaye et la zone de police Hesbaye-Ouest sont intervenus à Burdinne, rue de Wasseiges. Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté des pylônes. «Il a sectionné un poteau électrique et endommagé un deuxième. La route a dû être fermée pour permettre au gstionnaire d’interveni sur les poteaux», précise la police.Seul en cause, le conducteur n’est miraculeusement pas blessé.