Le permis d’urbanisme «The Quay», à Anderlecht, délivré contre la volonté des riverains

Le long du canal à Anderlecht, le projet immobilier « The Quay » n’avait pas fait l’unanimité des riverains, ni de la commune, début 2022. La demande de permis prévoyait un socle d’activités productives (3.495 m²) et commerciales (Colruyt de 3.566 m²), six immeubles (94 appartements et 161 kots étudiants), ainsi qu’un parking en sous-sol (195 emplacements). La commune d’Anderlecht et les riverains s’opposaient au projet, notamment car le nouveau site ne propose aucun espace public pour la population.