N1 - Humilié par Maasmechelen, le RFB se dirige vers une saison blanche: «Je suis honteux, j’espère que les joueurs aussi mais j’en doute...»

Francs Borains 0 Patro Maasmechelen 5 Les buts : 45e Corstjens, 69e Renson, 75e Ferber, 86e Valcke, 90e Verburgh. RFB : Saussez, Fuakala (74e Makota), Boulenger, Mohamed, Grisez, Itrak, De Oiveira (45e Sahraoui), M. Laurent (81e Deschryver), Lavie, Chaabi, Chevalier. Patro : Belin, Dijkhuizen, Renson, Corstjens, Kis, Verburgh, Gueroui, Bamona, Bounou, Ferber (83e Van Dienst), Elisha (79e Valcke).

Cartes jaunes :

Verbijgh, Bamona, Mohamed. Carte rouge : 45e Saussez. Arbitre : M. Chaspierre.

Cette fois, l’heure est grave. L’humiliation subie face au Patro, du moins en seconde période, a peut-être fait basculer les Francs Borains dans une saison anonyme, sans objectif majeur à atteindre. Oui, déjà. Un « six sur six » pour boucler l’année civile était exigé afin de sauver un premier tour gâché mais il relève déjà de l’utopie. Certes réduit à dix et mal payé, le RFB n’a toutefois jamais semblé aussi en difficulté, à la dérive.

Le voilà huitième, à onze points du leader, à huit d’un top-3 qu’il ne mérite de toute façon pas d’intégrer aujourd’hui. « Je suis en colère, très en colère », reconnaît Arnauld Mercier, l’entraîneur boussutois. « Et franchement honteux du spectacle auquel j’ai assisté ce samedi, qui ne coïncide pas du tout avec les ambitions que le club a fixées. La déception est énorme, la rancœur aussi ».

Et pourtant, personne n’aurait pu prédire une telle issue, tant les Borains avaient entamé la rencontre par le bon bout. Et puis, à nouveau, une phase a ruiné leur match, leur enthousiasme, leur moral : l’expulsion, ingrate mais justifiée, de Saussez et l’ouverture du score sur la phase arrêtée consécutive à la faute en tant que dernier homme du gardien. Le château de cartes s’est ensuite écroulé. « Comme un mauvais film où tout s’enchaîne très mal et très rapidement », poursuit le coach. « Nous avons perdu notre envie, notre détermination car nous sommes faibles mentalement. Avec les joueurs qui étaient sur la pelouse, même en infériorité numérique, subir une telle déconvenue, c’est juste une honte. Ce revers fait énormément de mal aux dirigeants, à moi et j’espère aux joueurs aussi même si j’en doute… »

« Je serai là à Boom »

Le RFB a beau se montrer intéressant durant un mi-temps, comme à Liège, OHL B ou encore contre Heist, il ne peut plus se cacher derrière des « oui, mais… » ou des « si ». Le bilan actuel est mauvais et ne ment pas. « J’aime et je respecte le foot et ses valeurs et il est temps de nous mettre face à nos responsabilités et de rappeler à certains leur engagement contractuel envers le club. Quand tu n’arrives pas à marquer et que tu en prends cinq, c’est qu’il y a un réel problème collectif mais aussi individuel. Sans un sursaut d’orgueil face à Boom, il sera déjà temps d’arrêter de rêver. Moi je serai là en tout cas… »

La trêve hivernale arrivera ensuite, plus que bienvenue.