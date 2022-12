Corruption présumée au Parlement européen: quatre personnes en état d’arrestation, dont la vice-présidente Eva Kaili

Six personnes au total ont été privées de liberté vendredi dans le cadre de l’enquête à grande échelle du parquet fédéral et de la police fédérale pour des délits présumés d’organisation criminelle, de corruption et de blanchiment d’argent, annonce le parquet fédéral dans un communiqué diffusé dimanche.

Quatre individus ont été placés sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction bruxellois qui dirige l’enquête. Ils sont inculpés pour appartenance à une organisation criminelle, blanchiment d’argent et corruption. Deux personnes ont été libérées par le juge, ajoute le parquet fédéral.