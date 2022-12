Euro Hockey Indoor: un Euro décevant pour des Indoor Red Lions frustrés

Jamais encore l’équipe belge indoor n’avait semblé aussi bien préparée, confiante, voire conquérante au moment d’aborder un rendez-vous européen. Pourtant au moment de dresser le bilan des 4 jours passés dans le Nord de l’Allemagne, le constat est accablant. Les Red Lions n’ont pas répondu à l’attente même si les progrès sont évidemment perceptibles. Mais, et c’est peut-être encore plus inquiétant, ils ne sont jamais parvenus à réagir lorsque les circonstances l’exigeaient. La 5e place acquise dans la douleur face à la République Tchèque (9-7) n’atténue en aucun cas la déception et la frustration d’un groupe qui pouvait et qui devait mieux faire.

1. Un manque de lucidité . L’une des premières explications de cette contre-performance est certainement le manque de clairvoyance lors des moments clés et des temps forts. Lors de chacune des rencontres à l’exception du match inaugural face à l’Allemagne (5-5), les Belges ne sont jamais parvenus à se surpasser et à trouver des solutions lorsque quand les circonstances l’exigeaient. Et même s’ils ont pu compter sur un Philippe Simar, à nouveau redoutable dans le cercle adverse avec 20 buts en 6 sorties, ils ont manqué de réalisme dans la finition. « Je ne dirai pas que ce tournoi est un échec », précisait d’emblée Philippe Truyens, le directeur technique des équipes nationales indoor. « Alors, c’est évident que nous n’avons pas atteint notre objectif mais nous avons montré de belles choses et nous avons accompli d’énormes progrès. Cependant, nous ne sommes pas parvenus à grandir durant le tournoi. Et je reconnais que nous sommes encore trop justes à plusieurs niveaux. Dans ce tournoi, nous avons toujours bien démarré nos matches mais nous les avons à chaque fois mal terminés. Il va falloir comprendre pourquoi et surtout trouver des solutions pour y remédier. »

2. Pas de réaction et manque d’énergie . Un match en salle dure bien 40 minutes et les Lions l’ont encore appris à leurs dépens, eux qui ont souvent livré des premières périodes de grande qualité. Mais c’est souvent après la pause que l’équipe a courbé l’échine et subi le jeu. Plus problématique encore, ils n’ont jamais su se rebeller quand ils étaient au pied du mur. « C’est réellement un point dont on va devoir discuter avec les joueurs », reconnaissait sans détour le coach Maxime Bergez. « Il faudra prendre du recul sur la manière dont nous gérons nos rencontres. Mais c’est quelque chose que nous avons tout de même mieux fait lors de cette rencontre de classement. Nous ne prenons pas toujours les bonnes décisions. Mais il ne faut pas oublier d’où on vient. Nous avons déjà franchi de nombreuses étapes. Pas question donc de parler d’un échec dans cet Euro même si nous repartons sans médaille. Nous avons réellement effectué des pas en avant en termes d’identité et de hockey durant ces 4 jours en Allemagne. C’est très encourageant au niveau de notre processus vers la Coupe du monde. Mais nous devons encore parvenir à mieux gérer certaines situations. Tout cela fait partie de notre développement mais je comprends que la perception extérieure ne soit pas toujours positive après ce que nous avons pu montrer ici. »

3. Un championnat domestique trop faible . Une autre explication est certainement, aussi, le niveau général de la compétition indoor belge. L’intensité du niveau international est plusieurs crans au-dessus de celle à laquelle sont rodés les Lions. « Le hockey indoor ne constitue pas une priorité pour la plupart des joueurs dans notre pays », conclut Philippe Truyens, très réaliste. « Il ne faut pas se leurrer, les 2 finalistes de l’Euro sont les Allemands et les Autrichiens qui évoluent, pour les 3 quarts, dans le championnat d’outre-Rhin. Il n’y a pas de secret, c’est la meilleure compétition au monde. C’est un problème d’intensité dans le jeu mais aussi de qualité des infrastructures. Alors comment y remédier ? Il faudra y réfléchir mais il est essentiel que nos internationaux soient rodés à disputer de manière régulière des rencontres au plus haut niveau. »

Cette claque est donc salutaire et ne doit donc pas tout remettre en question. Les Indoor Red Lions disposeront de 2 mois pour corriger le tir avant la Coupe du monde en Afrique du Sud (5 au 11 février, à Pretoria) où ils se rendront avec les mêmes ambitions que celles prévues initialement, à savoir une place dans le top 6 et, pourquoi pas, même, un dernier carré. Il faudra conserver ce qui a constitué les forces et les qualités de cette équipe mais surtout comprendre ce qui a fait défaut durant ces 4 jours. Il y a eu des progrès impressionnants et les Belges ont pu rivaliser, à de nombreux moments avec les ténors mondiaux comme l’Allemagne et l’Autriche. Les protégés de Maxime Bergez doivent maintenant se servir de leur frustration et la transformer en énergie positive pour repartir vers l’avant et se focaliser, dès maintenant, sur les nouvelles ambitions.