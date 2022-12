La réaction de Harry Kane après l’élimination de l’Angleterre contre la France: «Absolument dégoûté»

Harry Kane a connu une soirée mitigée face à la France lors de la défaite de l’Angleterre ce samedi soir en quart de finale de la Coupe du monde. Le buteur de Tottenham a égalisé pour les Three Lions, avant de rater un penalty. Sur les réseaux sociaux, le buteur anglais est revenu sur cette défaite qui laisse un goût amer.

Il écrit ainsi : « Absolument dégoûté. Nous avons tout donné et tout s’écroule sur un détail pour lequel je prends la responsabilité. Il n’y a pas à s’en cacher, cela fait mal et il faudra du temps pour s’en remettre mais ça fait partie du sport. Maintenant, il s’agit d’utiliser cette expérience pour être mentalement et physiquement plus fort pour le prochain défi. Merci pour tout le soutien tout au long du tournoi, cela signifie beaucoup. »

« Ce soir nous nous sommes créé les meilleures occasions, mis nous savons tous que les grands matchs se jouent sur des détails, avait expliqué Harry Kane samedi soir au micro de la chaîne ITV.