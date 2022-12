Une librairie éphémère au Passage de la Bourse à Charleroi avec une trentaine d’auteurs

La maison d'édition du Basson développe plusieurs axes éditoriaux : le roman, l'humour et le décalé, ainsi que l'identité carolo et du Pays de Charleroi. Fondée en 2012 à Marcinelle par Etienne Vanden Dooren, elle organise également un concours annuel de nouvelles et en édite une sélection. Pour le prochain salon du Livre à Bruxelles, les éditions du Basson sortiront quatre nouveautés, à savoir « Monsieur Mêle-tout refait le monde » (Dominique Watrin), « Gamine » par Christophe Kauffman dans collection Basson Rouge, « Petits strips en 3 images » de Jacques Flamme et « Putain de bruit de fond » de Léo Betti.