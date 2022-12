Emma Mattucci, une institutrice carolo de 24 ans, passionnée de rockabilly, multiplie les concerts

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Nous sommes dans les années 50 et, aux États-Unis, une nouvelle forme de musique se développe autour de plusieurs artistes, dont le nom reste encore vivant aujourd’hui : Eddie Cochran, Gene Vincent ou Buddy Holly, entre autres… Une musique et un style bien typés, « datés » diraient certains, mais dont l’énergie est toujours suivie de près par un large public, que ce soit aux USA, ou en Angleterre, aux Pays-Bas et en Allemagne… Et en Belgique, hé bien, il suffit d’aller du côté de Monceau-sur-Sambre pour s’apercevoir que ce style y a aussi ses adeptes !

Emma Mattucci n’a que 24 ans, mais cette institutrice est née dans cet univers, « une découverte musicale que je dois à mon papa, Mario Mattucci, musicien de longue date », confie la jeune femme.