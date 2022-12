Critérium de la Première Neige: belle remontée pour Armand Marchant, finalement 18e à Val d’Isère

Septième au même endroit la saison dernière, le skieur belge Armand Marchant (24 ans) a finalement terminé à une encourageante 18e place lors du slalom du Critérium de la Première Neige, dimanche matin à Val d’Isère, ce qui lui a permis de remporter ses 13 premiers points de la saison.

Sur cette redoutable Face de Bellevarde, qu’il affirme craindre autant qu’apprécier, le skieur belge originaire de Thimister avait pourtant manqué sa première manche, terminant à une anonyme et décevante 28e place au terme d’un ‘run’ mal maîtrisé sur la fin, moins pentue, notamment en raison d’une piste déjà bien dégradée par les participants précédents. Cette 28e place, conservée in extremis, lui ouvrait malgré tout de justesse les portes vers la seconde manche offerte aux 30 premiers, deux heures plus tard.

Parti en 3e position, avec de bien meilleures conditions de neige et de visibilité, Armand Marchant a su lâcher le frein à main pour attaquer davantage la pente et claquer un chrono exceptionnel, nettement plus en adéquation avec ses légitimes ambitions de s’approcher régulièrement du top 10 dans sa discipline de prédilection. Finalement 3e (!) de cette seconde manche remportée par le vainqueur du jour, le Norvégien Lucas Braathen, Marchant a gagné pas moins de 10 places par rapport à la première manche, ce qui devrait lui donner de la confiance pour les manches à venir. On notera aussi que l’autre skieur belge engagé, l’Anversois Sam Maes, a quant à lui abandonné assez rapidement lors de la première manche, au même titre que le Français Clément Noël, champion olympique de la discipline et vainqueur l’an dernier au même endroit.