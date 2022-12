Sharon Stone maman pour la quatrième fois: l’actrice aurait adopté l’ami de son fils, après une tragédie

Selon le Daily Mail, l’actrice aurait agrandi sa famille il y a plus d’un an.

Même si son ami précise ne pas savoir si une adoption légale a eu lieu, il affirme que la comédienne décrit le jeune homme comme son « fils adoptif ». Récemment, la star de « Basic Instinct » avait, elle-même, évoqué la situation, sans parler d’adoption, lors d’un festival de cinéma. « Le meilleur ami d’enfance de mon fils aîné, avait un parent célibataire, qui avait la maladie de Parkinson. Il s’en est occupé pendant 12 ans, jusqu’à la mort de son père pendant le covid. Et soudain, il était tout seul… Alors je l’ai accueilli chez moi. Maintenant, j’ai quatre garçons. » avait-elle raconté, sans donner plus de précisions.

Déjà mère de trois garçons, Sharon Stone aurait visiblement décidé d’ouvrir son cœur à un quatrième enfant. C’est le Daily Mail qui révèle l’information ce week-end, suite aux déclarations d’un ami de la star de 64 ans. « Cela s’est produit il y a environ un an et elle l’a gardé assez secret. Le gamin est inséparable de son fils Roan et ils vivent tous ensemble comme une famille maintenant, dans sa grande maison. » a affirmé la source, précisant que le jeune garçon en question est en fait un ami du fils aîné de l’actrice, qui a 22 ans. « C’est une chose vraiment incroyable à faire et cela en dit long sur elle. Elle a eu une enfance assez difficile et elle voulait fonder une famille qui soit à son image » a ajouté la source.

Sharon Stone a adopté Roan en 2000, alors qu’elle était mariée au journaliste Phil Bronstein. Elle avait annoncé ne pas avoir réussi à concevoir d’enfants biologiques, à cause de la maladie auto-immune dont elle souffrait, mais aussi de son endométriose. Elle avait ensuite adopté ses deux autres fils, Laird et Quinn, en 2005 et 2006. En juin dernier, elle s’était confiée sur ses problèmes d’infertilité, révélant avoir fait neuf fausses couches. « En tant que femmes, nous n’avons pas d’espace pour discuter de la profondeur de ces pertes. (…) Ce n’est pas rien, physiquement ni émotionnellement, mais on nous pousse à penser que c’est quelque chose qu’on doit traverser seules et secrètement avec une sorte de sentiment d’échec, au lieu de recevoir la compassion, l’empathie et la guérison dont nous avons tant besoin. » avait-elle écrit en commentaire d’une publication Instagram du magazine People qui évoquait la récente fausse couche d’une autre personnalité.