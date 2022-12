Noël des Animaux à la SPA de Charleroi: une collecte de nourriture et une sonnette d’alarme!

Cette année, l’événement se déclinait en deux jours dans les locaux du refuge de Mont-sur-Marchienne. Déjà vendredi soir, les membres du dynamique Comité du Scapé à Monceau ont apporté pour l’équivalent de 500 euros en nourriture pour les animaux. Les dons étaient collectifs ou individuels. « Cette édition du Noël des Animaux est très importante pour la SPA, car nous faisons face à un problème de surpopulation. Mon équipe et moi-même tirons la sonnette d’alarme : la baisse actuelle du pouvoir d’achat, liée à la crise énergétique, entraîne plusieurs personnes à réduire leurs dépenses envers leurs animaux ou à les abandonner. C’est dramatique. Notre chenil est à saturation suite à des saisies », signale Franck Goffaux, directeur du centre. « Actuellement, 200 chats et 115 chiens sont à l’adoption. Mais nous rencontrons des problèmes avec les plus gros chiens (amstaffs, malinois…) qui ont parfois « mauvaise réputation ». Notons tout de même que, sur les deux jours, 17 chiens ont été adoptés ou réservés, tous comme six chats, trois lapins et un canard.

10 tonnes attendues

« L’an passé, onze tonnes de vivres avaient été récoltées. Vu les circonstances, nous en attendons au moins dix, mais il est trop tôt pour se prononcer. Cela nous permettrait en tout cas de disposer de provisions au moins pour trois ou quatre mois », poursuit Franck Goffaux. « Certaines personnes ont donné moins que d’habitude, mais elles ont tenu à poser un geste. Je les en remercie déjà. »