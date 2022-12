La vidéo prémonitoire du penalty raté contre la France: quand Harrry Kane recevait des conseils d’un joueur de rugby pour tirer un penalty

Harry Kane a tiré deux penaltys contre la France en quarts de finale de la Coupe du monde, ce samedi soir. Le premier était très bien tiré et a permis aux Anglais de revenir dans la partie. Cependant, Harry Kane a complètement raté son second penalty. Son tir s’est envolé, juste au-dessus de la barre transversale de Hugo Lloris. Rapidement, le penalty raté a fait le tour de la toile. Et une vidéo a fait surface.

En 2018, Harry Kane avait tourné un spot publicitaire pour Sport Relief 2018. Dans cette vidéo, Jonny Wilkinson, quadruple vainqueur du Tournoi des VI Nations, donne des conseils à Harry Kane pour réussir un penalty.

Dans le sketch, Wilkinson interrompt Kane pour lui montrer comment tirer un drop. « C’est comme ça qu’on fait, c’est comme ça que j’ai gagné le Mondial », lui dit-il tout en envoyant le ballon au-dessus de la barre. Ensuite, Harry Kane réessaie son tir et envoie le cuir bien au-dessus de la tranversale.

Quatre ans plus tard et un penalty raté contre la France, le sketch fait sourire et refait surface.