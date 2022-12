Les maisons-clubs de Maison Cokoon débarquent à Bruxelles: le concept propose des suites haut de gamme et des espaces communs

Chaque maison s’articule autour de 10 à 12 suites haut de gamme (solo ou duo) de 30 à 60m2, chacune avec un salon privé, une salle de bain, un espace nuit et une kitchenette, réparties dans une belle propriété aux espaces communs d’exception : cuisine de chef, table d’hôte, salon, bibliothèque, Cokoon Room relaxante et jardin luxuriant.

Au lendemain de deux années marquées par les confinements et l’expérience de l’isolement, Maison Cokoon annonce l’ouverture prochaine, à Bruxelles, de ses maisons-clubs, des lieux d’habitation partagés pour retrouver le plaisir de vivre ensemble. Ancré dans l’expérience d’un groupe d’amis unis par-delà des trajectoires de vie variées, le projet entrepreneurial initié par Anne Lange et Christophe Parot se donne pour ambition d’inventer un nouvel art de vivre à plusieurs.

Maison Cokoon respectera l’intimité de chacun, tout en créant l’envie de passer du bon temps ensemble, dans un esprit familial. Tous les jours, à l’improviste, nos hôtes pourront ainsi partager des moments conviviaux autour d’un repas, d’une séance de yoga ou d’un film. Maison Cokoon animera aussi une programmation événementielle régulière qui s’articulera autour de trois axes : art, gastronomie et bien-être. Les services des maisons-clubs incluent une épicerie commune, l’entretien des suites et des parties communes, l’internet haut-débit et l’accès permanent au résident manager pour faciliter le quotidien.

« Maison Cokoon est plus qu’un beau projet entrepreneurial. C’est un projet de vie qui fait le pari du succès d’une utopie concrète : celle d’une vie où le luxe et le partage se marient dans des lieux où l’on se sent bien ensemble, où s’invente un nouvel art de vivre », déclarent Anne Lange et Christophe Parot, co-fondateurs de Maison Cokoon.