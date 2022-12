«À cause de l’humidité, tout pourrit»: alors qu’elles pensaient avoir trouvé la maison de leurs rêves, Brigitte et Carine vivent un enfer au Bois de Roly, à Philippeville (photos et vidéos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Après de longues années passées en région carolorégienne, Brigitte et Carine, alors libres de toute attache, ont décidé de faire cause commune.

Elles cherchent à quitter leur maison, mais... - JLP

Elles ont chacune revendu leur maison dans le but d’en acheter une ensemble. « On voulait quitter Charleroi, c’est le Bronx là-bas, et trouver quelque chose au calme », expliquent les deux amies de longue date.

La maison a un joli aspect extérieur, mais à l’intérieur... - JLP

Leurs recherches les ont conduites dans la région de Philippeville, et plus précisément dans le parc résidentiel du Bois de Roly, où elles ont jeté leur dévolu sur une petite villa 3 chambres.