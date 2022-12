À Mainvault, la ferme de Laurent Leleux transforme le lisier de ses vaches en électricité et en chaleur: «Tous les agriculteurs devraient investir dans ce système» (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis maintenant près d’un mois, la ferme de Laurent Leleux a fait l’acquisition d’une station de microméthanisation. Et il ne le regrette absolument pas ! Pour lui, le fait de pouvoir bénéficier de cette station maintenant présente plusieurs avantages. « D’abord, cela permet de trouver une solution pour le stockage du lisier. Nous avions énormément de mal à trouver un endroit pour le stocker et, bien souvent, il y en avait qui finissait sur la route tellement c’était liquide. Nous devions donc finalement aller le ramasser alors que maintenant, grâce au robot qui permet de le récupérer avant de l’envoyer vers la station, cela n’est plus le cas. C’est un gain d’énergie physique, en soi ».