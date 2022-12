«Joker»: le réalisateur dévoile une image de la suite «Folie à Deux»

« Jour 1. Notre garçon. #Joker » peut-on lire sur la page Instagram de Todd Phillips depuis quelques heures, en légende d’un cliché de Joaquin Phoenix, de retour dans la peau de l’ennemi juré de Batman. On y aperçoit l’antihéros Arthur Fleck, torse nu, le corps toujours aussi abîmé, et sur le point de passer sous les coups de lame d’un barbier. Trois ans après le succès inattendu de son « Joker », qui avait dépassé le milliard de recettes en salles, le cinéaste confirme ainsi le lancement de la production pour la très attendue suite.

En juin dernier, Todd Phillips avait déjà annoncé que son nouveau film s’intitulerait « Joker : Folie À Deux », et qu’il signera également le scénario, toujours aux côtés de Scott Silver. Pendant l’été, il avait donné plus de nouvelles du projet confiant qu’il raconterait les prémices de l’histoire d’amour « épique » entre le Joker et Harley Quinn. Bien éloignée de la version pop acidulée, mais attachante de Margot Robbie, c’est Lady Gaga qui donnera vie à cette nouvelle mouture.