«Star Academy»: Anisha est-elle en couple? La grande gagnante répond enfin!

Maintenant qu’elle a quitté le château, la jeune femme va-t-elle plus se livrer sur sa vie amoureuse ?

Anisha n’en perd pas une depuis sa victoire à la « Star Academy », le 26 novembre dernier, et enchaîne les apparitions médiatiques. Entre les félicitations, les louanges et les compliments sur ses prouesses vocales, la chanteuse n’échappe pour autant aux fameuses questions d’ordre privé. Rien d’étonnant, puisqu’après avoir eu l’impression de partager son quotidien pendant six semaines, les téléspectateurs ont envie de tout savoir sur elle, mais aussi ses anciens camarades.

Alors que certains ex-académiciens n’ont pas hésité à partager leur vie amoureuse, comme Enola qui n’a cessé de faire des déclarations à son « Boubou », la gagnante est restée très discrète à ce sujet. Dans un entretien livré à Gala, et publié ce jeudi 8 décembre, la jeune chanteuse s’est confiée sur ses projets à venir, la préparation de son album, mais aussi sa vie personnelle, y compris sur son « schéma familial compliqué ». « Elle est quelque part… Mais je ne veux pas en parler. » a-t-elle précisé, à propos de la situation actuelle de sa mère. C’est à nouveau une réponse très timide qu’Anisha a livrée, lorsque notre confrère lui a demandé si elle avait actuellement quelqu’un dans sa vie. « Je préfère garder cela pour moi. » a-t-elle répondu, laissant planer le mystère.