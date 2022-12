Hélène Ségara en larmes sur la scène du Forum

Un moment sensible et mystique à l’image de la diva Esméralda qui avait lancé sa carrière dans la comédie musicale Notre dame de Paris. De multiples projecteurs sillonnent la salle. Hélène apparaît dans une lumière tamisée. Le magnifique jeu de lumières est savamment dosé pour soulager ses yeux.

Après une pensée pour Maurane, elle chante « I love You » : les fans soulèvent des cœurs lumineux rouges, la soirée sera remplie d’émotions.

Emile Destiné

De « On n’oublie jamais rien, on vit avec » à « Elle, tu l’aimes », les tubes s’enchaînent. Elle essuie souvent ses yeux sensibles. « C’est dans un ciel noir qu’on voit le mieux les étoiles », lance-t-elle tout de go pour nous rassurer sur ce moment délicat pour elle, ses problèmes de santé.