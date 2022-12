Cambrioleur blessé par balle par un octogénaire à Acoz: le voleur est un ressortissant albanais, déjà condamné à trois ans de prison à Bruxelles

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les faits remontent à la nuit du 2 au 3 novembre derniers. Tout le monde dormait à poings fermés dans le paisible petit village d’Acoz, au sein de l’entité de Gerpinnes. Dans une villa d’une rue tranquille, Roger (prénom d’emprunt), 85 ans, a toutefois été sorti de son sommeil par son alarme. « J’ai pensé qu’un animal l’avait déclenchée, je me suis tout de même muni de mon arme et lorsque je me suis retourné, je suis tombé nez à nez avec le cambrioleur », confie-t-il.