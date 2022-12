Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Avant de quitter les bords de la Méditerranée ce samedi, l’entraîneur carolo s’est posé pour faire un bilan depuis sa son retour. C’est un coach serein et content du travail accompli depuis quinze jours qui s’est présenté face à nous. Il sait que tout ça demande confirmation, mais il réussit jusqu’ici à fédérer à nouveau un vrai groupe. « Je fais tout pour que les joueurs se sentent bien tout en essayant de garder de la discipline et du respect. Quoi qu’on fasse dans la vie, on le fait mieux si on est heureux de le faire. Là, je sens les joueurs plus ouverts que la première semaine, mais ce n’est ni une garantie de succès ni que ça va durer parce qu’on était dans un contexte de stage, de matches amicaux avec de la rotation et pas d’une sélection à faire. C’est quand il faudra faire des sélections qu’on verra comment le groupe vit vraiment », confiait Felice Mazzù.