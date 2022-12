Drame en Italie: un homme ouvre le feu et tue trois personnes, «heureusement, l’arme s’est enrayée, sinon il y aurait eu plus de victimes»

Une fusillade s’est produite ce dimanche matin à Fidene, près de Rome, en Italie. Armé, Claudio, 57 ans, a fait irruption dans une pièce à côté d’un bar et a ouvert le feu sur les personnes présentes. Le bilan est de trois morts et trois blessés graves.

Selon la presse italienne, un conflit est à l’origine du drame. Un témoin raconte que « l’homme était connu de tous et avait auparavant menacé les personnes présentes (…) Il a tiré sur le conseil d’administration de l’association qui y tenait une réunion de fin d’année. L’arme s’est enrayée à un certain moment, sinon il y aurait eu plus de victimes ».