Isaac Kimeli, médaillé de bronze à l’Euro de cross-country: «J’ai compris que c’était mon jour»

Pendant toute la course, Kimeli a été inarrêtable à l’avant. « Dès le début, je me suis senti fort et quand j’étais dans le groupe de tête, beaucoup ont commencé à décrocher. Petit à petit, j’ai compris que c’était mon jour », a-t-il exprimé. « Je savais que je devais tenir Jakob Ingebrigtsen le plus longtemps possible. Grâce aux jambes qui étaient bonnes, j’étais en contrôle pendant toute la course. J’aurais aimé sprinter pour l’argent, mais le Britannique m’a surpris dans la descente. »

Kimeli est désormais le seul Belge à avoir remporté deux médailles aux Championnats d’Europe de cross-country. « Je me battrai toujours pour la Belgique, même si on me retire mon contrat professionnel », a-t-il dit. « J’essaie toujours d’apporter le plus de médailles possible au pays en donnant le maximum. »

Le bronze à Turin rattrape une année particulièrement difficile pour Kimeli. Sport Vlaanderen a d’abord mis fin à son contrat professionnel, puis il a dû quitter les Mondiaux en salle à Belgrade entre la demi-finale et la finale à cause d’une blessure aux ischio-jambiers. « L’année n’a pas été évidente. Mentalement, j’ai dû faire face à tous ces revers, mais je suis quelqu’un qui persévère et n’abandonne jamais. Avec cette mentalité, j’espère inspirer les jeunes », a-t-il conclu.