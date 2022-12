Semer et pulvériser avec un «super-drone», l’agriculture du futur

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Et si, demain, un drone survolait les champs belges pour y répandre des semences ou pulvériser des produits phytosanitaires ? C’est le projet innovant que porte Arnaud Laurencin. Ce jeune passionné de technologie et d’agriculture y croit dur comme fer : le drone a sa place dans l’agriculture et il compte bien le prouver.