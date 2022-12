Wesley Hoedt, le défenseur d’Anderlecht, retrouve le noyau A

Cette situation correspond davantage au statut du Néerlandais qui s’est toujours investi sans compter à défaut de faire l’unanimité sur le terrain et dans le vestiaire. Cela n’avait plus beaucoup de sens qu’il poursuive les entraînements avec les U23. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu’il va recevoir une nouvelle chance sous Brian Riemer. On peut même assurer que toutes les parties continuent de chercher une solution pour le mercato de janvier, l’avenir du grand défenseur central n’étant manifestement plus au parc Astrid. Hoedt, l’un des plus gros salaires du club, est encore sous contrat chez les Mauves jusqu’en juin 2025. Sa valeur sur transfertmarkt est encore de 3,5 millions d’euros.