Aujourd’hui, l’intelligence artificielle est partout. Un créneau porteur donc, que les étudiants peinent toutefois à exploiter, estime le professeur de l’ULiège, Gilles Loupe : « On a un certain nombre d’étudiants qui sortent quand même chaque année de nos masters, mais il y a beaucoup plus d’opportunités à saisir vu les demandes des entreprises. »