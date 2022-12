P2 | Tilff a profité de deux moments-clés dans le derby contre Trooz

Tilff 2

Trooz 0

Les buts : 45e+1 El Attar, 47e Ballois. Tilff : Breuer, Doyen, Vandormael, Fofana, Laruelle, Hoven, Palmaers (66e D. Asensio), El Attar, Cocilovo (71e Coulée), El Farsi (77e P. Asensio), Ballois (71e Ziani). Trooz : Janssen, Larondelle, Onana, Campolini (46e Ettitchi), L. Durtka, Bousetta, Cavallaro, Lavaccara (71e S. Durtka), Deffet, Fuentes (76e Quaranta), Palleschi. Cartes jaunes : Palmaers, Vandormael. Arbitre : M. El Baraka.

Après le K.O. technique contre Warsage, Trooz voulait afficher un autre visage à Tilff… et ce fut le cas ! En termes d’occasions, très peu de tirs cadrés avant la pause mais il y avait, comme on l’attendait, un vrai combat dans tous les duels et un engagement sans pareil et ce même jusqu’au coup de sifflet final. Pendant une demi-heure, les visiteurs étaient même légèrement au-dessus des Porais.

« Choupo joue normalement en 10 mais comme il n’était pas là, j’avais choisi de placer El Attar en leader technique mais ça n’a pas été car normalement, il joue en 6 ou en 8. On a eu du mal à trouver ce lien dans le milieu de terrain pour alimenter nos offensifs », avançait Jean-Marie Raucq qui se portait seul responsable de ce déséquilibre Tilffois. « Mais quand j’ai mis Palmaers en 10 et El Attar en 6, on n’a plus du tout vu la même équipe. »

Campolini blessé

Ce même El Attar, grâce à un double une-deux avec Cocilovo puis Ballois, venait tromper Janssen depuis la droite dans le temps additionnel. « Campolini se reblesse au même pied peu de temps avant, j’ai d’ailleurs dû le remplacer au repos », racontait Martial Collins. « Malheureusement, sur l’action du goal, le ballon vient sur lui et il n’a pas ses appuis pour la jouer. C’est compliqué mentalement après avoir fait 44 bonnes minutes et que tu prends un but après avoir perdu un ballon plus tôt sur une remise en touche dans leurs 30 mètres. »

Tilff met à profit les 120 premières secondes du 2ème acte avec un assaut vers le rectangle des Trooziens qui n’étaient pas encore bien dedans au retour des vestiaires. Hoven ouvre vers El Farsi à gauche parti seul dans le dos de son opposant. Son tir est repoussé par Janssen mais Ballois suit bien pour faire 2-0.

Trooz joue plus haut mais inquiète peu Breuer qui ne doit s’employer qu’à l’heure de jeu devant Fuentes. En face, les espaces se font. Janssen a du boulot face à El Farsi, Ziani et un Coulée bien monté au jeu qui touchait d’ailleurs le cadre. Le bloc mauve ne tue pas le match mais demeuren très solide derrière contre des Trooziens qui n’ont pas trouvé la faille. « On a proposé du contenu contre une équipe rude et âpre à jouer », se félicitait Raucq en plus d’avoir rectifié le tir au niveau du travail de ses deux demi-défensifs et du positionnement d’Hoven en homme libre sur les phases arrêtées adverses.

Toujours pas de défaite pour le mentor grivegnéen avec Tilff alors que Trooz termine malheureusement 2022 sur un 0 sur 6 face à deux grosses cylindrées. « Mais les gars ont donné tout ce qu’ils avaient et ont montré plus de caractère que lors de la 2e période contre Warsage », concluait Collins.

Joachim Gilles