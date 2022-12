Gembloux retenu parmi les 16 projets pour renforcer le maillage écologique autour de l’ancienne briqueterie: la Ville recoit un subside de 224.266 euros

En mai dernier, les cabinets des ministres wallons Céline Tellier, Willy Borsus et Philippe Henry avaient lancé en commun un appel à projets avec pour but de renforcer et restaurer le maillage écologique des villes wallonnes. Jeudi, la Région wallonne a désigné les 16 communes urbaines qui vont bénéficier d’une subvention. Cette sélection a été faite par un jury composé de membres de l’administration ainsi que cinq experts externes (en architecture paysagère, en biodiversité, en participation citoyenne, en réseau écologique et hydrologie).

Une subvention de 220.000 euros

Parmi les 16 lauréats donc, la commune de Gembloux et son projet de valorisation du maillage vert autour du site de l’ancienne briqueterie, qui représente 309 ares. Une subvention d’un total de 224.266,24 € sera accordée.