Vias: on abuse de la filière 30 heures en auto-école

« On peut comprendre la démarche à la base d’une filière destinée aux demandeurs d’emploi, mais elle est aujourd’hui utilisée par des gens qui ont les moyens financiers de payer 30 heures », note Benoît Godart. Des parents la privilégient pour ne pas devoir s’impliquer dans la formation. On peut aussi se demander ce qu’il reste des connaissances pratiques chez un jeune qui ne conduit plus vraiment après l’obtention de son permis par ce biais. Que cela soit en filière libre ou en auto-école 20 heures, l’apprenant doit effectuer un stage d’au moins trois mois et parcourir au moins 1.500 km avant de pouvoir présenter l’examen. Cela prouve l’importance d’accumuler de la pratique au volant. Après l’avoir envisagé, la Région flamande a décidé de ne pas instaurer l’accès direct en 30 heures. L’Institut Vias est favorable à son abrogation dans les deux autres Régions.

Combiner les deux

« L’idéal est d’associer la filière libre et l’auto-école. Quatre ou six heures de cours au début, notamment pour apprendre la technique du regard, puis plusieurs mois avec un conducteur expérimenté et enfin deux heures avec un moniteur juste avant l’examen pour être certain de ses acquis », conseille Benoît Godart. En Flandre, 41 % des 18-30 ans combinent la filière libre et des heures avec un instructeur, contre 24 % en Wallonie et 33 % à Bruxelles. De tous les Belges, les Wallons sont les plus nombreux à se limiter à la filière libre seule (39 % des candidats) alors que les Bruxellois ne sont que 16 % à opérer ce choix et 25 % des Flamands.