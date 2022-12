Un livre à colorier pour faire découvrir l’art brut aux enfants à Quevaucamps

Pourquoi un livre à destination des enfants ? La Fondation Paul Duhem, qui gère notamment met en avant des personnes fragilisées ayant développé une réelle œuvre originale et personnelle, à travers la peinture, le crayon, le stylo-bille même parfois. Ces créations sont aujourd’hui visibles dans de grands musées ou institutions d’art. Mais se rendre dans ce type d’établissement, peut être intimidant. « C’est pourquoi la Fondation Paul Duhem désire bousculer les frontières en touchant les enfants », explique Bruno Gérard qui a piloté ce livre original, baptisé « L’Arche ». « L’accès à l’art n’est pas un privilège lié au statut social ou à l’âge. Penser que les enfants ne sont pas assez “matures” pour apprécier une œuvre est faux », ajoute l’auteur. « Ils l’appréhendent en fonction de leur âge et de leur sensibilité. Les exposer à l’art, c’est leur permettre d’élargir leur champ d’expériences ».

Et c’est la thématique des animaux dans l’art que Bruno Gérard a choisie pour illustrer son livre. « Les animaux réunis dans cet ouvrage ont été dessinés, sculptés, assemblés par des auteurs n’ayant pas reçu d’éducation artistique », ajoute-t-il. « Ingénieux, sans tabou, poussés par le désir de témoigner, ils nous offrent leurs bestiaires. Chaque page nous invite à prendre le crayon, la colle, la gouge pour parcourir les sentiers merveilleux de la création ». Le message que le livre et Bruno Gérard veulent faire passer, c’est que tout est autorisé dans l’art. « Autour de la thématique animale, l’occasion est donnée aux enfants de découvrir une trentaine d’artistes au parcours atypique », explique Bruno Gérard.

En parallèle au livre, la Fondation Paul Duhem qui dispose d’un espace d’exposition à la Pommeraie, à Quevaucamps, organise aussi des ateliers de découverts, plus précisément à destination des 2e et 3e primaires. Ces ateliers d’initiation à l’art brut peuvent se réaliser en classe ou dans les locaux de la fondation. « Notre équipe propose de partir à la découverte d’artistes plébiscités dans de grands musées d’art contemporain », ajoute Bruno Gérard, « de s’interroger sur leurs messages, de découvrir leurs techniques et d’apprendre que dans l’expression artistique, tout est possible, on ne se trompe jamais ! ».