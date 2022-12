Luc Trullemans le confirme, il va faire jusqu’à moins 15ºC ce mardi matin: «Le ciel va se dégager avec comme conséquence une chute des températures»

Les gants, l’écharpe et le bonnet seront de mise ce lundi matin dans certaines vallées de l’Ardenne où le mercure du thermomètre risque d’afficher -10 degrés. Quelques bancs de brouillard givrant sont possibles. Dans le reste de la Wallonie, on devrait plutôt osciller entre -1 et -3. Le vent sera généralement faible de sud-est. Ce mardi, ce sera bien pire. Les prévisions de Luc Trullemans que nous avions évoquées dans ces colonnes jeudi dernier se confirment.

« Le ciel va se dégager avec comme conséquence une chute des températures. Ce mardi matin, nous devrions avoir -2 degrés à la mer, et entre -5 et -7 dans le centre du pays. Dans les Ardennes, nous serons plutôt entre -7 et -9. Cela descendra jusqu’à -10 et même -15 dans des vallées des provinces de Liège et Luxembourg, surtout s’il y a déjà une couche de neige présente », précise Luc Trullemans.