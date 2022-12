«Je déteste Noël»: cette série vous dit quelque chose? C’est normal, c’est le remake italien d’un autre succès de Netflix

Trois ans plus tard « Home for Christmas », Netflix remet le couvert…

Noël approche à grands pas, et les plateformes de streaming rivalisent de fictions dans le thème, afin de satisfaire l’appétit de leurs abonnés. Entre films, séries, et émissions à foison, vous ne manquez pas de choix, lorsque vous décidez d’installer une petite ambiance chez vous. Si vous avez déjà dévoré « Noël tombe à pic », qui marque le grand retour de Lindsay Lohan, « La famille Claus 3 », ou encore « The Noel Diary », vous apprécierez sûrement « Je déteste Noël », une petite série disponible depuis ce mercredi 7 décembre. On y découvre le réveillon mouvementé de Gianna, une infirmière célibataire qui a menti à sa famille sur sa situation amoureuse, et tente désespérément de trouver l’amour avant Noël. Seul problème : elle n’a que 24 jours pour trouver le gendre idéal !

de videos

Lire aussi Lindsay Lohan dans une comédie romantique de Noël, sur Netflix: après la descente aux enfers, le retour qu’on n’attendait plus!

Si le pitch vous semble familier, c’est parce qu’il s’agit du remake italien (pas vraiment officiel) de « Home for Christmas ». Lancée en décembre 2019, il s’agissait de la première production originale en Netflix en Norvège. Plutôt décomplexée et féministe, la série avait réussi à éviter les clichés classiques du genre et à éviter les petites niaiseries, au point de plaire autant aux célibataires invétérés, qu’aux grands romantiques. Autant choyée par la critique que le public de Netflix, elle avait même décroché une seconde saison tout aussi réussie. Reste à savoir si la version italienne pourra se vanter d’un tel succès. En attendant, vous pourrez rapidement découvrir les six premiers épisodes sur Netflix, puisque chacun ne dure qu’une trentaine de minutes !