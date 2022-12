P1 | Beaufays s’est montré réalistecontre Eupen avec notamment un doublé pour Thibaut Turco!

Beaufays 3

Eupen 1

Les buts : 24e et 30e Th. Turco (1-0 et 2-0), 82e Polet (3-0), 83e Nsumbu (3-1). Beaufays : Macors, Colette, Zehram, Bosson, F. Turco, Foguenne (84e Gobraiville), Manirakiza, S. Fourny (63e Polet), Daenen, Haleng (82e Makiona), Th. Turco (76e Derkaoui). Eupen : Pelzer, Neumann (73e Dreessen), C. Laschet, Vanaschen, Schins, Colle (69e B. Laschet), Mennicken, Benlahbib (82e Fumagalli), Krafft, Meyer, Pohlen (69e Nsumbu). Cartes jaunes : F. Turco, Fourny, Zehram. Arbitre : M. Mouton.

C’est Beaufays qui a empoché les trois points précieux, les derniers à prendre avant l’interruption du championnat. Du côté d’Eupen, on ne masquait pas sa frustration, comme en témoignait l’entraîneur Patrick Kriescher : « Nous avons réalisé une bonne première mi-temps. Nous pouvions marquer deux buts avant cette phase entachée d’un hors-jeu qui a permis à nos adversaires d’ouvrir la marque. Puis nous prenons un second but sur une erreur individuelle qu’il ne faut pas commettre face à un buteur comme Turco. Mais ceci arrive dans le foot. Et malheureusement, en rentrant au repos avec deux buts de retard, nous étions vraiment très mal payés. Surtout que nous étions revenus à 2-1 mais que le juge de ligne a invalidé le but pour une raison qui m’échappe encore… Avec un autre annulé pour hors-jeu en seconde période ça fait beaucoup, même si Beaufays a eu des occasions en contre. À 3-0, l’équipe n’a pas baissé le bras. Le résultat me déçoit mais la manière y était ».

Lire aussi P1 | Avec une victoire importante pour le maintien, l’UCE Liège condamne Ougrée à l’exploit! (vidéos)

C’est donc Macors qui s’est dans un premier temps révélé décisif pour les siens. Avec une jolie intervention sur un coup de tête de son coéquipier Zehram puis sur un envoi de Colle et un autre de Krafft. Suite à un contact léger mais audible avec Laschet, F. Turco allait au sol dans le rectangle mais recevait un carton jaune pour simulation. Quelques minutes plus tard, lancé par Haleng, son frère filait battre Pelzer (1-0). Th. Turco signait alors un doublé en mettant à profit une relance loupée des Eupenois (2-0).

« Je dois reconnaître que si nous terminons ce premier volet du championnat sur une note positive, le match a bien tourné pour nous » analysait Fréderic Daenen. « Nous aurions pu concéder le premier but. Au repos, j’ai insisté sur le besoin de retrouver de la rigueur en défense. Eupen nous a aussi mis en difficulté parce que nous avions décidé de rester un peu plus bas sur le terrain mais que nous avions des joueurs qui allaient quand même presser assez haut. En seconde période, nous avons aussi affiché plus de concentration tout en sentant bien que les joueurs restent assez fatigués. Nous aurions pu mettre fin au suspense plus vite aussi ». Une fois n’est pas coutume, le buteur maison a manqué une belle opportunité alors qu’il avait contourné le gardien. Son essai venait percuter le poteau. Mais le jeune Polet d’une belle frappe sur un ballon repoussé par la défense (3-0) puis Nsumbu sur un centre de Krafft (3-1) donnaient au score son allure définitive. Après une série de trois rencontres qui n’avaient rapporté qu’un seul point, c’est un succès qui met Beaufays au chaud pour la trêve, bien installé dans la première moitié du tableau.

Yves COLETTE