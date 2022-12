Commissaire Somma, en quoi consiste ce service d’appui et de sécurisation sur la zone de police de La Louvière ?

L’objectif est de regrouper tous les services qui ont une faculté d’appui policier au sein d’une seule et même organisation, en l’occurrence le COSA (Coordination opérationnelle de la sécurisation et de d’appui). Il regroupe cinq services et une vingtaine de policiers qui ont chacun leur spécialisation et s’appuient les uns sur les autres. On a d’abord 3 maîtres-chiens qui font essentiellement des patrouilles pédestres et renforcent la présence en centre-ville. Puis deux agents de l’unité verte pour l’environnement, le bien-être animal et l’urbanisme. Il y a aussi 10 policiers de la brigade anticriminalité chargés des missions d’intervention et d’action sur le terrain. Ces derniers ont d’ailleurs carte blanche pour chercher l’infraction. On compte ensuite 6 policiers pour le service jeunesse et famille (suivi des victimes mineures et décochage scolaire). Et enfin, nous avons le service d’assistance policière aux victimes composé de deux psychologues en interne qui interviennent en cas de crise grave comme le drame de Strépy. Il y a vraiment une interaction entre tous ces services pour un meilleur fonctionnement entre eux et avec les autres services de police de la zone notamment avec le service d’intervention et celui d’enquête et de recherche (SER). Les recherches que le SER n’a pas le temps de faire, c’est le COSA qui s’en charge avec une certaine part d’autonomie et d’intervention, par exemple en matière de trafics de stupéfiants.