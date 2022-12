Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le rendez-vous est pris un lundi en fin d’après-midi dans son appartement qu’il a fait aménager dans centre-ville de Waremme.

Lucky Claes (68) a répondu favorablement à notre proposition d’interview pour aborder la maladie de Charcot qui lui a été diagnostiquée au printemps 2021. Appelée aussi Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA), il s’agit d’une pathologie neuromusculaire progressive et fatale caractérisée par la mort des neurones moteurs, neurones qui commandent entre autres la marche, la parole, la déglutition et la respiration. Cela entraine une atrophie musculaire et la paralysie progressive.

Opticien emblématique de Waremme au caractère bien trempé, ancien président des commerçants de la ville durant plus d’une décennie, il a en effet accepté de parler des symptômes de la maladie, de son quotidien avec la perte progressive d’autonomie, du regard des autres mais aussi de sa fin de vie. Pour que le grand public comprenne mieux cette terrible pathologie qui se déclare à l’âge adulte (après 40 ans).