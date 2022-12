Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Au moment où le football marocain vit ses plus grandes heures de gloire, son directeur technique national joue de malchance. Au poste depuis juillet après avoir occupé les mêmes fonctions en Belgique et en Chine, Chris Van Puyvelde (63 ans depuis le 5 décembre dernier) est confiné dans sa chambre à Doha à cause du Covid, ce qui ne l’empêche pas d’apprécier comme il se doit les prestations des hommes de Walid Regragui. « Si le Roi du Maroc fête les victoires de l’équipe nationale dans les rues de Rabat, vous pouvez imaginer ce qu’elles représentent pour tout le pays », souligne-t-il à l’autre bout du téléphone. « C’est fantastique, c’est incroyable. Je réside dans l’hôtel des membres de la Fédération et des familles des joueurs, l’ambiance est indescriptible. je n’ai pas les mots pour exprimer tous les sentiments par lesquels nous passons. Le Maroc va jouer 7 matches de Coupe du monde, la fête sera énorme pour le retour au pays… et lors des réveillons en Belgique en compagnie de mes amis marocains. »

Dans une interview avant Belgique-Maroc, vous affirmiez qu’une grosse surprise ou même un vainqueur inédit ne vous étonnerait pas. Vous pensiez au Maroc ?

Non. Ma réflexion portait sur le timing spécial d’un tournoi à mi-saison, beaucoup de choses pouvaient arriver. Nous savions que nous avions une équipe forte, compacte, bien organisée, avec beaucoup de courses. Notre bloc est très fort à ce niveau-là puisque nous n’avons encore encaissé qu’un but, qui était un own goal ! Ce bloc dynamique nous donne aussi à l’occasion de sortir ou de profiter de la moindre contre-attaque. Même au niveau d’une Coupe du monde, c’est incroyable de pouvoir le faire. Et comme il y a quatre ans avec la Belgique, je vais vivre une demi-finale contre la France !

Équipe-surprise de ce dernier carré, le Maroc peut-il vraiment ambitionner de remporter cette 22e Coupe du monde ?

Je l’ai déjà répété mille fois : il faut rêver. Jusqu’ici, le parcours est fantastique mais pourquoi ne pas faire mieux ? La mentalité compte plus que tout, si tu poursuis un rêve et que tu fais tout pour gagner… Je vois bien que les joueurs ne veulent pas s’arrêter à ce stade. Imaginez que nous allons avoir le grand bonheur de rencontrer la France, championne du monde en titre.