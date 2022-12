La police belge annonce un mois sans p.-v. dès ce jeudi: tout est-il réellement permis? Que se passera-t-il en cas d’infraction flagrante?

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le 15 décembre, les syndicats de police lanceront ce qu’ils appellent « un mois sans sanction ». La raison ? La fin de carrière douce pour les policiers qui prennent leur retraite à 58 ans : elle s’éteint à partir de 2023.

Les syndicats de police jouent donc sur la corde sensible pour protester contre le gouvernement fédéral. Il n’y aura aucune amende de stationnement ou de circulation durant un mois, du 15 décembre au 15 janvier. Mais également moins de contrôles BOB contre l’alcoolémie au volant. Sans oublier les actions de ponctualité aux heures de pointe et les contrôles de filtres dans les aéroports. Terminé ! « Si nécessaire, nous continuerons jusqu’en 2024 ! »

Ce « mois sans sanction » est une initiative des quatre syndicats de police VSOA, NSPV, ACV et ACOD. Ils se sentent écrasés par le gouvernement Vivaldi. Les syndicats demandent à leurs agents de répondre « de manière non répressive » aux infractions au code de la route et au stationnement à partir de mercredi.

Mais est-ce tout est réellement permis ? Que va-t-il se passer en cas d’infraction ?