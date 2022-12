Dépêchez-vous si vous devez présenter votre voiture au contrôle technique: le prix va augmenter de 10,6% le 1er janvier

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Si vous devez présenter prochainement votre voiture au contrôle technique périodique, faites-le encore en décembre plutôt qu’en janvier ou en février. Pour rappel, cette démarche peut être effectuée dans les deux mois avant la date d’échéance. Il n’est pas nécessaire d’attendre sa convocation. Ce 1er janvier, les tarifs vont être indexés comme chaque année. Si la hausse n’avait pas été très sensible entre 2021 et 2022 (50,30 euros au lieu de 48 € un an plus), elle sera conséquente cette fois-ci.