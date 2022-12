Guerre en Ukraine: les craintes du chef de l’OTAN, «c’est un conflit qui peut s’étendre et se transformer en une guerre majeure entre l’OTAN et la Russie»

La guerre en Ukraine fait rage depuis bientôt dix longs mois et pourrait empirer. C’est en tout cas la grosse crainte de Jens Stoltenberg. Dans une interview accordée à NRK et AP, le chef de l’OTAN évoque une possible « guerre totale en Europe ».

« C’est une guerre terrible en Ukraine. C’est aussi un conflit qui peut s’étendre et se transformer en une guerre majeure entre l’OTAN et la Russie. Il ne fait aucun doute que le risque d’une guerre totale est réel (...) » qui deviendrait alors une guerre totale en Europe », a déclaré Jens Stoltenberg lors de cet entretien.