Les cascades de Bond, l’agent 007, c’est lui!

Daniel et moi nous nous connaissons en réalité depuis plus de vingt ans. Nous nous sommes retrouvés sur le tournage de « Casino Royale », c’était notre premier Bond à tous les deux. Il y avait une sacrée pression sur toute l’équipe, surtout sur lui qui reprenait le rôle de 007. J’aurais bien des anecdotes à vous raconter le concernant car nous sommes amis, mais il me tuerait si je le faisais (rires).

Que représente pour vous la saga James Bond et cette exposition ?

J’ai grandi avec les films de James Bond avant de travailler dans son univers, avant même de travailler comme cascadeur et doublure en fait, ça fait partie de mon enfance ! C’est très émouvant pour moi de me retrouver au milieu de toutes ces voitures magnifiques, dont celles avec lesquelles j’ai travaillé. Je pense notamment à l’Aston Martin DB5 de « No Time to Die ». Et il n’y a pas que les voitures ; j’ai piloté des tas d’engins : des motos, des avions, des hélicoptères… la plupart sont ici aussi. Tout ça fait remonter des tas de souvenirs… avec tout le stress et la montée d’adrénaline que cela impliquait (rires). Ces scènes d’action impliquant des véhicules exigent plusieurs mois de préparation pour se retrouver au final parfois à peine quelques secondes à l’écran.

Combien de cascadeurs travaillent sur un film de James Bond ?

Entre 100 et 150. Cela peut sembler énorme, mais les films se tournent dans plusieurs parties du monde, parfois en même temps, avec des unités de tournage différentes et donc des équipes de cascadeurs différentes.

Et avez-vous une idée du nombre de voitures que vous avez crashées sur cinq volets ?

Ouh la, à l’écran, je dirais au moins cinq, six, pour les cinq derniers films. Mais, beaucoup plus dans la réalité, en sachant que je fais des tests avec parfois 30, 40 voitures avant le tournage… Ma part de boulot représente une part importante du payroll quand vous connaissez le prix de certaines voitures (rires). Je pense par exemple que sur « Quantum of Solace », nous avons utilisé sept Aston Martin DBS. Pour la séquence à moto sur les toits de « Skyfall », on a dû utiliser dix Honda CRF250R. Il faut préparer chaque séquence en sachant qu’on devra régulièrement remplacer le véhicule et changer de pilote, en fonction des prises de vue. Et ce, tout en tenant compte de la continuité du récit, et en sachant que par exemple, à un moment donné, il va falloir tomber ou franchir une vitrine de magasins. Tout cela en n’ayant droit qu’à un minimum de prises pour le faire !

Cela ne vous fend pas le cœur d’envoyer à la casse des bolides qui valent plusieurs milliers ou millions d’euros ? À moins que vous ne bossiez parfois avec de faux modèles ou des voitures incomplètes…

C’est une remarque judicieuse. Une des règles mises en place avec la production, en tous cas sur les cinq derniers films, c’est précisément l’utilisation de vrais véhicules, que ce soit les voitures, les avions, les motos… On peut évidemment les modifier un peu, mais ce sont toujours des engins originaux. Et effectivement, c’est assez fou de se retrouver au volant de tels engins. Je me souviens de la première fois où j’ai pris le volant d’une Jaguar, en 2014 je pense, je me suis dit « Woaw, j’ai dix millions entre les mains », c’était un modèle électrique hybride. Quand on reçoit ces véhicules, on les teste, on voit jusqu’où on peut aller avec eux… Cela nous permet de voir les limites, ce qu’on peut modifier, ce qu’on peut faire avec ou pas ! En tant que cascadeur sur des films de James Bond, vous endossez aussi un rôle de testeur pour le monde automobile et vous apprenez un tas de choses. On a parfois été les premiers à essayer des modèles hyper attendus comme la Jaguar Defender ou l’Aston Martin BDS. Et c’est vrai que ça fait mal de se dire que certains modèles sur lesquels des ingénieurs ont travaillé durant des années, sont là pour être testés, et abîmés ou détruits. Maintenant, il y a aussi des modèles, parfois historiques, que l’on reçoit à prêter et qu’il nous est interdit de casser, je vous rassure. Ceux-là, je peux vous dire qu’on les bichonne et qu’on les traite avec beaucoup de respect et de précaution.

Quelle est la séquence culte d’un des « vieux » films de 007 que vous auriez aimé tourner ?

Sans hésiter, la course de bateaux dans « Live and Let Die » (de 1973, avec Roger Moore, NDLR) ! Chaque fois que je la revois je suis estomaqué. Quand je dois orchestrer une scène avec des bateaux, je pense à cette séquence ; elle est juste dingue !

Ferez-vous partie des prochaines aventures de James Bond ?

Je l’espère…

Et ce sera avec quel acteur ?