Voici toutes les nouveautés de la dixième édition de Viva For Life

Le lancement de la nouvelle édition de Viva for Life rappelle que la pauvreté ne cesse de croître et menace le développement, la santé et le bien-être de 80.000 enfants en Fédération Wallonie-Bruxelles. Cependant, ces chiffres peuvent être sous-estimés compte tenu des crises sanitaire et énergétique que nous traversons depuis des mois. Du 17 au 23 décembre, Viva for Life comptera à nouveau sur la générosité des donateurs et la participation de tous les médias de la RTBF.

Pour cette 10e édition, la ville de Bertrix et ses habitants accueilleront le cube de verre et ses trois animateurs : Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Marco Leulier, qui pendant une semaine, relèveront le défi du marathon solidaire de 144 heures ! C’est sur la place des Trois Fers à Bertrix que le cube prendra place.