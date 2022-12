Coupe du monde: Selim Amallah, premier joueur du Standard en demies depuis 1986

L’exploit du Maroc samedi a quelque chose d’irréel au regard du CV de certains joueurs. Avec l’élimination du Portugal, la lanterne rouge de Ligue 1 (Angers) est mieux représentée dans le dernier carré du tournoi mondial que Manchester City : deux joueurs du SCO (Ounahi et Boufal) contre un seul des Cityzens (l’Argentin Alvarez) !

Au-delà de l’aspect superstition du maillot blanc de la Seleçao portugaise, la victoire des Lions de l’Atlas était écrite dans les astres. En 1986, le Maroc avait franchi les portes de sa poule (qui comprenait également le 3e de l’édition précédente, la Pologne en l’occurrence) au prix d’une victoire face aux Lusitaniens, qualification qui était une grande première pour un pays issu de la Confédération Africaine de Football (CAF). Et pour une première présence au stade des demi-finales, c’est à nouveau le Portugal qui a été la victime expiatoire d’une équipe marocaine, qui n’est pas sans rappeler le parcours 36 ans plus tôt de la bande à Guy Thys.

La filiation entre 1986 et 2022 est encore renforcée par la présence de Selim Amallah dans les 26 de Walid Regragui. Tout a déjà été dit, ou presque, sur le contraste entre son statut d’indésirable au Standard et celui d’indiscutable avec le Maroc, sélection au sein de laquelle il a compensé son manque de rythme de jeu avec une abnégation de tous les instants, dénominateur commun de tous les internationaux marocains au Qatar. Malgré un problème au genou, il mord sur sa chique pour être à la hauteur du rendez-vous.

La cagnotte grossit pour le Standard

Avec une semaine en plus, l’indemnisation versée par la FIFA pour les jours de mise à disposition de la sélection va encore gonfler : c’est une somme au minimum au-delà des 370.000 euros que le club liégeois va toucher pour un joueur qui, techniquement, émarge au noyau du SL16 FC. En attendant une sortie de l’impasse, Selim Amallah va laisser une trace indélébile chez les Rouches. Pour la première fois depuis 1986, un joueur du Standard est présent au stade des demi-finales. Au Mexique, les pionniers rouches étaient le défenseur Michel Renquin et l’attaquant Nico Claesen (titulaires tandis que Gilbert Bodart figurait dans la sélection des 22), pour décrocher une 4e place finale, meilleur résultat belge jusqu’en 2018, avec également un représentant de Jupiler Pro League dans les 23, l’Anderlechtois Leander Dendoncker qui était resté sur le banc tant contre la France que contre l’Angleterre. Le dernier Belgicain aligné en demi-finale était le Coréen Seol en 2002. Les Néerlandais Robby Rensenbrink (Anderlecht) et Ruud Geels (FC Bruges) avaient ouvert le bal pour le championnat de Belgique, en 1974.