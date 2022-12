Scandale au marché de Noël de Lauwe, près de Mouscron: deux jeunes autistes ont été humiliés et forcés de se déshabiller, la scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le marché de Noël de Lauwe est un événement incontournable de la région et attire, chaque année, un grand nombre de visiteurs. Pour deux jeunes de la ville, l’événement festif s’est transformé en cauchemar. Lors d’une interview exclusive, les parents des jeunes concernés ne mâchent pas leurs mots. « Nos enfants ont tous deux 14 ans et connaissent le marché de Noël comme personne. Comme chaque année, ils se sont dirigés ensemble vers le centre-ville pour s’imprégner de l’ambiance. À leur retour, les choses ont mal tourné. Ils ont été pris à part, près de la salle de sport, par un groupe de cinq jeunes et ont été menacés ».