Une journée lumineuse et des températures toujours plus basses: voici les prévisions météorologiques pour ce lundi

La nuit à venir sera à nouveau très froide avec un ciel étoilé à peu nuageux. Quelques voiles d’altitude atteindront tout au plus le pays depuis la France. Les températures descendront entre -5 et -10 degrés en allant du littoral vers les hauts plateaux de l’est.

Mardi, le temps restera sec avec assez bien de nuages moyens et élevés. Les maxima seront compris entre -4 et -1 degrés en haute Belgique et entre -1 et +2 degrés ailleurs. La nuit suivante, un peu de neige pourra tomber au sud du sillon Sambre-et-Meuse.