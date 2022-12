Se sentant écrasé par le gouvernement Vivaldi, les syndicats policiers mènent une nouvelle action et annoncent un mois sans PV dès ce jeudi

Ils se sentent écrasés par le gouvernement Vivaldi. Les syndicats demandent à leurs agents de répondre «de manière non répressive» aux infractions au code de la route et au stationnement à partir de mercredi, écrivent dans leur édition de lundi les quotidiens Het Laatste Nieuws et Sudinfo.

Les syndicats de police veulent protester contre le gouvernement fédéral pour deux raisons principalement: la fin de carrière douce pour les policiers qui prennent leur retraite à 58 ans s’éteint à partir de 2023 et l’annulation de l’augmentation salariale convenue pour la police.