Pas de trophée, mais un nouvel ami: l’Angleterre rentre au pays avec Dave, un chat errant devenu mascotte des Three Lions au Qatar (vidéos)

La sélection anglaise va prendre l’avion avec un bagage en plus. Ce ne sera malheureusement pas le trophée tant espéré de champion du monde, mais plutôt un nouvel animal de compagnie ! Pendant leur séjour au Qatar, Kyle Walker et John Stones se sont pris d’affection pour un chat errant, renommé Dave, qui a pris ses quartiers dans le camp de base de l’Angleterre.

« Le jour où on est arrivé, Dave est apparu dans la minute », a raconté Stones récemment. « Tous les soirs il s’assoit là, à attendre sa nourriture. »

« Il a rencontré plusieurs autres joueurs, mais tout le monde semble s’éloigner de nous, car on n’arrête pas de l’inviter », a confié pour sa part Walker avant d’annoncer qu’il comptait adopter l’animal en cas de sacre mondial. « John et moi, on peut se le partager. On le mettra sur le terrain d’entraînement de City. »

Pour le titre de champion du monde, l’Angleterre devra retenter sa chance dans quatre ans, mais Walker a tout de même tenu sa promesse d’adopter le chat. La presse anglaise rapporte que Dave sera bel et bien transféré en Angleterre. Il a été placé dans une caisse de transport afin de faire un tour chez le vétérinaire où il sera pucé et vacciné. Le parcours sera encore long pour le matou puisqu’une quarantaine de quatre mois l’attend. Pendant ce temps là, Walker et Stones vont pouvoir décidé qui l’adoptera et établir leur plan de garde partagée !