Dans les Ardennes, 500 nouveaux arbres pour reboiser les Vieilles Forges après le scolyte

Sur son quad, Mathieu Canon transporte au fur et à mesure les arbres plantés par ses collègues. En un peu plus d’une semaine, 456 plants seront installés sur une surface de cinq hectares.

Des coupes franches qui avaient fait apparaître d’importantes trouées paysagères sur l’ensemble du site, impactant fortement l’activité des parcs de loisirs : « 99 % des arbres du parc accrobranche coupés ; 50 % pour Elfy Park. Sur sept hectares, on en a perdu au moins cinq », comptait Benoît Devaux, le cogérant du site, l’an passé, alors qu’il devait faire preuve d’imagination pour adapter son activité.

« On espère voir des résultats d’ici trois ans »

Après les coupes sanitaires et une période de repos pour le sol, l’heure est à la replantation.

En début d’année déjà, 500 arbres avaient été mis en terre sur la zone des parcs de loisirs, sur une surface d’environ 5 hectares. Une première opération menée de concert entre le conseil départemental, gestionnaire des Vieilles Forges et l’ONF, pour un coût de 56 000 €.

« Les plants se portent très bien, assure Benjamin Drillon, responsable d’unité territoriale à l’ONF. Le Département avait fait le choix de sélectionner des hautes tiges, soit des plants mesurant déjà deux à trois mètres, pour aller vite dans la reconstitution du paysage. Ces plants avaient également une motte, donc un traumatisme racinaire moins fort, ce qui les a rendus plus à même de supporter la sécheresse cet été. Ces arbres sont toujours en phase d’acclimatation, on espère voir des résultats d’ici trois ans. »

Six essences différentes

La semaine dernière, la seconde opération de reboisement, pour laquelle le Département a investi 45 274 €, a été lancée.

Dans l’enceinte du parc, Cyril Cordier et Adrien Jacques, agents de l’ONF, s’activent pour mettre en terre une centaine d’arbres par jour. « C’est une opération un peu exceptionnelle, c’est intéressant, ça change de ce qu’on fait habituellement », apprécient-ils.

Ce jeudi matin, ils travaillent dans une zone un peu marécageuse, ce qui ne leur facilite pas la tâche. Mais ce jour-là, « heureusement, il ne pleut pas, ce serait beaucoup moins marrant sinon ».

Les agents de l’ONF ont planté une centaine de plants par jour la semaine dernière. - A.G.

Toute la journée, ils vont s’atteler à planter des résineux (cèdres et pins sylvestres) et des feuillus (chênes rouges, châtaigniers, ormes, tilleuls) qui mesurent entre 1,5 et 3 mètres de haut. Soit la même stratégie que lors de la première opération.

« De manière générale, on ne prend plus une seule essence, on varie au maximum, précise Benjamin Drillon. On a sondé le sol pour voir quels types d’arbres pouvaient se plaire ici et le Département nous a laissés assez libre dans nos choix. Nous avons sélectionné des essences sur lesquelles on a du recul, qui poussent déjà chez nous et qui nous donnent quelques garanties sur leur résistance au réchauffement climatique. »

Une troisième phase en 2023

Un peu plus haut dans le parc, Gautier Gibout et Arthur Leseinpère, eux aussi agents de l’ONF, sont occupés avec une tout autre tâche. Installé au volant de son engin muni d’une sorte de marteau-piqueur, Gautier Gibout enfonce dans la terre meuble les piquets mis en place par son collègue.

L’après-midi, ils dérouleront des ganivelles (clôtures en bois) et les relieront aux piquets. « L’idée c’est de les mettre tout autour des arbres qu’on a plantés pour les protéger des gibiers notamment », indique le jeune agent. Une technique qui devrait permettre de laisser les précieux plants prendre racine tranquillement.

Les agents de l’ONF ont installé des ganivelles pour protéger les plants fraîchement mis en terre. - A.G.

Une troisième phase de reboisement devrait avoir lieu en 2023. « Elle se concentrera sur une zone de plus de 3 hectares et concernera cette fois la plantation de plus de 4 000 nouveaux plants », indique le Département.

« On aimerait se concentrer sur la partie en dessous du parc de loisirs, indique le responsable d’unité territoriale. On sera toujours sur des essences variées mais avec des plants plus traditionnels, de 30 à 40 cm. Le terrain est déjà prêt, le programme aussi, on n’attend plus que les plants, dont on a manqué cette année. On espère en avoir un peu plus à disposition l’an prochain. »