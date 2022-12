«Cette série montre une relation toxique!»: Grace Van Patten et Jackson White ne veulent pas que leurs personnages dans «Tell Me Lies» soient des exemples! Nous avons recueilli les propos des deux jeunes acteurs de cette nouveauté de Disney + qui forment, à l’écran, un couple qui couche autant qu’il se déchire ! Grace Van Patten et Jackson White alias Lucy et Stephen : des amants-aimants qui se blessent. - Disney+

Par Jean-Philippe Darquenne

La série « Tell Me Lies » (« Dis-moi des mensonges », littéralement) est l’un des derniers bons arrivages de Disney + ! Adaptation du Best-Seller de Carola Lovering, elle est destinée à un public jeune, mais parlera à tout qui se considère comme un dépendant affectif. Il y est en effet question d’une relation tumultueuse et pour le moins malsaine, celle de Lucy et Stephen, qui se rencontrent dans une petite université de Californie, et qu’on suit sur une période de huit ans, dans la première saison. Car une deuxième est dans les tuyaux…

Si vous ne vous êtes pas encore penchés sur leur cas, nous resterons évasifs et présenterons ces « amoureux » comme des aimants qui se font mal, se manipulent et ne parviennent jamais à se lâcher totalement… Leur histoire est elle aussi assez addictive : on y mord bien dès le premier épisode, puis c’est quasiment impossible de la mettre sur pause. Une attraction due en grande partie par son couple d’acteurs, Grace Van Patten et Jackson White, qui s’accordent parfaitement à l’écran. D’une beauté très naturelle, la première, qui a été révélée par le rôle de Zoe dans la mini-série « Nine Perfect Strangers », joue la comédie de la plus fluide des façons. Ce qui ne surprend qu’à moitié puisqu’elle est issue d’une famille d’artistes. Elle est la nièce du regretté Dick Van Patten, resté célèbre pour son emploi de patriarche dans la sitcom « Huit, ça suffit ! », et la fille du réalisateur, scénariste et producteur Timothy Van Patten. Quant à son ténébreux partenaire, âgé comme elle de 26 ans, il a déjà donné la réplique à Jake Gyllenhaal dans la récente grosse machine hollywoodienne « Ambulance ».

L’un et l’autre nous ont parlé du tournage de cette première saison durant laquelle, récit oblige, ils ont souvent dû simuler d’intenses rapports charnels…

Quel regard portez-vous sur vos personnages : se font-ils souffrir sciemment ?

Jackson White : Je ne pense pas qu’ils soient fondamentalement mauvais. Dès l’enfance, ils ont dû se trouver des moyens de survie, et utilisent ces mêmes moyens dans leur relation… Ils ne connaissent aucun autre comportement (…) Leur problème, c’est qu’ils ne sont que dans la réaction, jamais dans le partage. Ils ne parlent de rien (…) Mais sans entrer dans les détails, j’annonce qu’ils vont changer, évoluer.

Grace Van Patten : Pour la majorité des jeunes, entrer à l’Université est l’occasion de se trouver, eux, et se réinventer. C’est exactement ce que font Lucy et Stephen. Ils ne se connaissent pas eux-mêmes et pensent qu’ils vont pouvoir le faire grâce à leur relation. Je soutiens définitivement Lucy. Dans certaines circonstances, elle a dû manœuvrer et faire des choses peu catholiques, mais j’ai confiance, je sais qu’elle va mettre de l’ordre dans sa vie.

J. W. : Je la défends aussi !

G. V. P. : Elle me rappelle celle que j’étais à dix-huit ans. J’avais son état d’esprit et ses faiblesses, donc je les comprends. Elle a peur d’être trop attachée à quelqu’un, parce qu’elle sait qu’elle pourrait en souffrir. Personnellement, en humanités, j’ai littéralement construit un mur autour de moi. Mais j’ai appris ces dernières années que se montrer vulnérable et ouvert est ce qu’il y a de plus beau et de plus cool. C’est aussi un signe de pouvoir. J’ai donc radicalement changé et ça a eu un gros impact sur les gens et mes amis.

J. W. : Personnellement, j’ai toujours été quelqu’un qui fait sortir ses sentiments. Je dois extérioriser, exprimer vocalement ce qui se passe. Stephen fait juste l’inverse : il intériorise, intellectualise et calcule tout. Ça a donc été un vrai défi de l’interpréter et de trouver en lui des choses dont je suis proche, moi. En général, tu mets beaucoup de toi dans un personnage. Ici, j’ai dû mettre beaucoup de lui en moi.

« Lucy veut ce qu’elle ne peut pas avoir : un jeu de jeunes ! » (Grace Van Patten)

La trahison, la tromperie, le mensonge : c’est surtout tout ça qui anime la relation de Lucy et Stephen, et les fait agir comme ils le font. Avez-vous tiré des leçons de cette connexion toxique ? Vous rend-elle encore plus réfractaire à l’infidélité ?

J. W. : Oui et oui. Quand tu es jeune et qu’on te trahit, tu le vis puis tu mets ça ailleurs. Tu n’analyses rien. Tu reportes le traumatisme sur quelqu’un d’autre. C’est principalement ce que la série montre.

G. V. P. : Bien vu ! Je pense que les trahisons de Stephen sont un moteur pour Lucy. C’est parce qu’il est comme ça qu’elle veut l’avoir à elle seule. Elle se bat pour son amour et sa loyauté, et lui montre qu’elle, elle lui est fidèle. Elle veut ce qu’elle ne peut pas avoir, un jeu qu’on joue quand on est jeune (…) J’espère que tout qui est dans la même dynamique, sur le terrain amoureux ou amical, réfléchira et tirera des leçons face à la série.

J. W. : Et moi j’espère que personne ne romantisera pas une situation aussi toxique et tumultueuse. Les gens ont tendance à imiter l’art… Mais ici, il est question d’un attachement entre deux personnes qui n’a que des effets négatifs. J’espère que c’est ce que les gens verront.

Comment avez-vous réussi à créér une connexion émotionnelle aussi forte entre vous ? Car entre Lucy et Stephen, il n’est question que de ça… et d’intimité physique aussi !

G. V. P. : J’avoue, en lisant le scénario, j’étais nerveuse par rapport à tout ça. Mais heureusement, Jackson et moi avons été immédiatement à l’aise l’un avec l’autre. Nous avons beaucoup parlé, lui et moi, ainsi qu’avec Meaghan (Oppenheimer, la créatrice de la série, NdR) et Karah (Preiss, qui fait partie des producteurs exécutifs avec une certaine Emma Roberts, NdR). Grâce à elles, et toute l’équipe, on s’est sentis en sécurité, du coup, le tournage a été confortable et facile.

J. W. : Oui, ça aurait été dur s’il n’y avait pas cette confiance entre nous, laquelle s’est installée très tôt. Tout s’est fait de manière très organique, et la communication entre nous ne s’est jamais arrêtée, ce qui est important.

« Les scènes de sexe ? Robotiques ! » (Jackson White)

Confirmez-vous que les scènes de sexe sont en fait les moins marrantes à filmer, car elles sont très techniques ?

J. W. : Oui, c’est tellement robotique !

Grace, vous êtes issue d’une famille d’artistes, donc vous savez que le métier de comédien n’a pas que des bons côtés. Pourquoi avoir quand même voulu l’embrasser ?

G. V. P. : Excellente question ! J’ai toujours adoré jouer la comédie – et ça a commencé à l’école –, mais j’ai longtemps pensé que je ne pourrais pas en faire une carrière. C’est une activité que je trouvais secondaire, sans trop de substance et sans sécurité aucune. Cela étant, dès que j’ai décroché mon premier rôle (à 10 ans, elle a joué la petite Ally dans « Les Soprano », NdR), puis que les portes ont commencé à s’ouvrir pour moi, j’ai eu envie d’en faire davantage. Mais seulement, je le répète, parce que j’adore ça !

Vos parents vous ont-ils encouragée dans cette voie ou pas ?

G. V. P. : Ils me soutiennent dans tout ce que je veux faire. Mon père a essayé de me détourner de ce métier aussi longtemps qu’il a pu, puis il s’est rendu compte que c’était peine perdue.

J. W. : Si je peux me permettre… Parce que tu es née dans un environnement artistique, tu es très à l’aise et très présente sur un plateau. Je ne connais pas de comédien aussi professionnel… C’est comme si tu faisais ça depuis cinquante ans ! C’est vraiment ton truc.

G. V. P. : C’est super-gentil… Va dire ça à mes parents (rire).