Plusieurs scènes d’un film consacré à la Veuve Clicquot tournées à Reims

Quand son mari meurt, en 1805, Barbe-Nicole Clicquot-Ponsardin n’a que 27 ans. Elle reprend alors les rênes du vignoble familial en pleines guerres napoléoniennes, devenant la première femme à diriger une maison de champagne et l’une des premières femmes d’affaires de l’ère moderne. Il n’en fallait pas plus pour inspirer Erin Digman et Christopher Monger, les scénaristes de Clicquot.

Parmi les autres noms à l’affiche, Tom Sturridge, Sam Riley et Léo Suter.

Deux jours de tournage dans une salle de Sciences-po transformée en tribunal

« Nous venons de passer un mois et demi, soit 27 jours de tournage, au château de Béru, près de Chablis, dans l’Yonne, fait savoir Christine Raspillère, productrice exécutive. Nous terminerons à Reims, comme un clin d’œil, là où tout a commencé pour elle. » Les décorateurs ont investi une salle de Sciences-po. « Elle nous a tapé dans l’œil. L’objectif est de la transformer en tribunal en vue de la tenue d’un procès. Ce sera d’ailleurs l’un des dernières scènes du film, qui retrace la vie de Barbe-Nicole Clicquot Ponsardin des premières années de son mariage à 1815, lorsqu’elle met au point le procédé de la table de remuage. » On n’en saura pas beaucoup plus, Peninsula Film souhaitant garder la plus grande confidentialité autour de ce tournage.

Pour les besoins du film, la production a fait appel à une centaine de figurants qui ont été mobilisés pendant deux jours. Un gros travail était prévu en amont du tournage puisqu’ils étaient habillés et costumés comme au début du XIXe siècle.