Sharon, maman de deux enfants, quitte son mari après être tombée sous le charme d’un «soldat héroïque»: ce n’est que deux ans plus tard qu’elle a réalisé qu’elle avait commis la plus grosse erreur de sa vie…

Mariée et maman de deux enfants, Sharon, de Manchester, avait tout pour être heureuse. Pourtant, sa vie a basculé en mai 2020 lorsqu’un homme, du nom de Murphy, l’a ajoutée sur Facebook. Ce dernier se faisait passer pour un soldat américain servant en Syrie. La mère de famille de 49 ans est tombée dans le panneau et est tombée folle amoureuse de son interlocuteur.

Sans jamais l’avoir vu, elle a décidé de quitter son homme avec qui elle était depuis 29 ans, et ce après trois mois de discussion via média interposé. Elle raconte sa mésaventure auprès du Sun : « Il a dit qu’il était seul et qu’il servait en Syrie dans l’équipe de combat de la 37e brigade d’infanterie à la base 29 à Raqqa. Il m’a dit qu’il avait 56 ans et que sa femme était décédée et qu’il voulait parler à quelqu’un. Murphy était gentil, rien du tout ne m’a fait penser à quelque chose de différent à son sujet. Il m’a fait me sentir aimé et pris en charge ».